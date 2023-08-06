Yurdun kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş’ın güneybatı, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege’de güneybatıdan kuvvetli (30-60km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 38

İstanbul: Parçalı az bulutlu 34

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu 32

Trabzon: Parçalı bulutlu 30

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42 İHA