Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç ve yüksek kesimleri, Sakarya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının İç Ege ve Trakya’da 2 ila 4 derece artacağı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle yurdun batı ve kuzey kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege’nin güneyinde kuzeybatı ve Doğu Akdeniz’de güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu 33 İHA