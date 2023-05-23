Hakkı Yurtlu, 2003 yılında “Kuruluşundan Bugün Doğankent” adlı yayınında tanıttığı Doğankent kasabası Belediye Başkanı Doğan Sungur’u ziyaret ederek, “Başkan Sungur, kültür dostu olmasının yanı sıra hem kadim bir siyasetçi hem de kadim bir belediye başkanıdır “diyerek, belediye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Yurtlu, kısa bir hatırlatmayla, 1940 yılında ağır hasar alan ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği deprem sonrasında yeniden imar edilen eski adıyla Peyik Köyü, 1960 yılında “Doğankent” adını alarak, 1972 yılında hem belediye teşkilatına kavuştu hem de idari bağlılığını Akdağmadeni’nden Sorgun ilçesine aldırdığını vurguladı.

Belediye başkanlarının görevinin sadece alt ve üst yapı, imar ve iskan faaliyetleriyle sınırlı olmaması gerektiğini belirterek “Yozgat’ın 1999 yılından bugüne belediye başkanı olarak seçilen başkan Sungur, bundan yirmi yıl önce beldenin kitabını hazırlatarak, kültür dostu olduğunu, sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem verdiğini tevsik etmiştir.” diyerek başkandan övgüyle söz etti.

Yurtlu ziyaretin sonunda, gönül ister ki, Cumhuriyetten önce il teşkilatına kavuşan Yozgat’ın ve kadim Bozok topraklarındaki, tüm yerleşim yerleri yazılı bir eserde tanıtılarak, gelecek nesle eser bırakılsın dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğankent belediye başkanı Doğan Sungur ise, internetin olmadığı, görsel ve yazılı basının henüz yaygın olmadığı o yıllarda beldenin tanıtımına katkı sunduk ise ne mutlu bize, araştırmacı-yazar Hakkı Yurtlu’ya da nazik ziyareti ve kültürel hizmetleri için teşekkür ederim dedi. Haber Merkezi