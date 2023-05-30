Boğazlıyan ilçesine yeni kurulan Fuat Oktay Organize sanayi Bölgesi’ndeki işyerleri üretime başladı. Bu işyerlerinden Hatay’lı genç iş insanı M. Mustafa Görgen’in Künefe fabrikasını ziyaret eden araştırmacı yazar ve aynı zamanda Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, işyerindeki kütüphane raflarını görünce duyarsız kalmadı. Kendi kitabını imzalayıp hediye eden yazar Yurtlu, özel arşivinden hediye ettiği değişik yayınlarla kitap bağışlı desteğinde bulundu.

Daha önceden tanıştığı iş insanı Görgen’i ziyaretinde kitaplık raflarını görünce duyarsız kalmasının anlamsız olacağını vurgulayan, bugüne kadar beş yayını bulunan Yozgat’ın yetiştirdiği yazar ve şair Yurtlu “Herkesin bir görevi ve sosyal sorumluluğu olsa gerek, iş insanımız ta Hatay’dan gelip onlarca Yozgat insanına iş imkanı sunması, ilimizin gelişip kalkınmasına katkıda bulunması, bizleri ziyadesiyle mutlu kılarken, bir kitapsever ve yazar şair olarak, ilgisiz ve duyarsız kalmam anlamsız olurdu” diyerek, kendi kitabını imzalı olarak hediye etti, ayrıca özel arşivindeki bazı yayınları raflara kendi eliyle yerleştirdi.

Asi Künefeleri Fabrikası sahibi Hataylı iş insanı ve Künefeciler Derneği başkanı Mustafa Görgen ise, sıcak ilgi, hoşgörü ve kültürel duyarlılığından dolayı Hakkı Yurtlu’ya teşekkür ederek, “Üretime başladığımız bu işyerimizin, bir bölümüne sosyal ve kültürel sorumluluk bilinciyle, mini kütüphane oluşturduk. Yozgatlı yazar dostumuz, Yozgat’ın yetiştirdiği kıymetli yazar ve şair Hakkı Yurtlu’nun bu yakın ilgisi doğrusu bizleri çok duygulandırdı” dedi.

Yozgatlı yazar ve şair Yurtlu, kitap desteğinin ilerleyen zamanlarda da devam edeceğini söyledi. Haber Merkezi