Yurt Sendikaları Genel Başkanı Hakan Çeliksoy, beraberindeki heyetle birlikte Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi olarak göreve başlayan Opr. Dr. Murat Başer’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.

Ziyarette, Başhekim Opr. Dr. Murat Başer’in yanı sıra İdari ve Mali İşler Müdürü Niyazi Yıldırım’a da yeni görevlerinde başarı temennileri iletildi.

Yurt Eğitim Sen Genel Başkanı Hakan Çeliksoy, Yurt Tarım Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tufan, Yurt Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Arzu Çeliksoy, İl Temsilcisi Derviş Adıgüzel ve sendika üyelerinin katıldığı ziyarette, sendikal faaliyetler ve teşkilat yapısı hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Başkan Çeliksoy, sağlık alanında yapılacak tüm çalışma ve projelerde YURT Sendikaları olarak iş birliğine açık olduklarını belirterek, “Sağlık alanında atılacak her adımda üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazırız. Kurumlarımız arasında güçlü bir iş birliği ve dayanışma içerisinde olmaktan memnuniyet duyarız” ifadelerini kullandı.

Başhekim Opr. Dr. Murat Başer ise nazik ziyaretleri için Genel Başkan Çeliksoy ve Yurt Sendikaları yetkililerine teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.