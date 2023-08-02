Toplantıda 4 gündem maddesi görüşülürken, 3 gündem maddesi karara bağlandı.

Meclis salonunda düzenlenen toplantı açılış, yoklama, geçen oturum tutanak özetinin okunması ve yazılı önergenin meclis başkanlığına sunulmasıyla başladı.

Toplantıda meclis başkanlığına 2 adet yazılı önerge sunuldu. Sunulan önergeler ilgili komisyona havale edildi.

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu tarafından, İstanbul’un Fatih semtinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Yozgat Kültür Merkezi ve Öğrenci Yurdu için 10 yıllığına kira süresinin uzatımını istedi. Plan Bütçe Komisyonu tarafından İstanbul’a gidilerek yurtta inceleme yapılacak.

Yozgat İl Genel Meclisi Ağustos ayı birinci bileşim toplantısının ilk gündem maddesinde, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İstanbul’a bağlı Fatih ilçesinde müftü mahallesi 2481 ada, 26 parselinde kayıtlı 307,44 metre kare alana sahip vasıflı taşınmaz üzerine sosyal alan faaliyetleri, kültür merkezi ve öğrenci yurdunun yapıldığı ve kira süresi 20 Nisan 2023 tarihi itibariyle sona erdiğinden, İstanbul Yozgatlılar Federasyonun 17 Nisan 2023 tarihli dilekçesi ile İl Özel idaresine müracaatta bulunarak kira süresinin bitim tarihinden 20 Nisan 2023 başlamak üzere kira süresinin 10 yıl daha uzatılması talep edildiğinden bahis konusu kullanılan binanın 2886 sayılı devlet ihale kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak işlemlerin 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 10’uncu maddesi f bendi gereğince İl Genel meclisince karara bağlanması yolunda teklif yazısı görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonrasında gerekli incelemelerin yapılması ve rapor hazırlanması için Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde, İl Özel İdaresi 2023 mali yılı yatırım programı kapsamında Akdağmadeni ilçesine ayrılan ödeneklerin hangi harcama kalemlerine ayrıldığı ne miktarda harcama yapıldığı hakkında Plan Bütçe Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu komisyon başkanı Dursun Tuncer okudu. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde, Akdağmadeni ilçesinde bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı okulların genel durumu ile okulların ne gibi ihtiyaçlarının olduğu hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu komisyon başkanı Ahmet Yılmaz okudu. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde, Şefaatli ilçesinde bunun spor tesisleri ile halı sahaların genel durumları hakkında gerekli inceleme yapılarak Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu komisyon başkanı Talat İbiş okudu. Rapor oy birliği ile kabul edildi. Alpaslan Demir