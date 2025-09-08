YURT Eğitim Sen Genel Başkanı Hakan Çeliksoy, 2025- 2026 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte mesaj yayımladı.

Yayımlanan mesajında 2025 - 2026 eğitim ve öğretim yılına başlamanın heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirten Hakan Çeliksoy, “Yeni bir döneme adım atarken; geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımıza, onların eğitim yolculuğunda en büyük destekçileri olan kıymetli velilerimize ve fedakâr öğretmenlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Çeliksoy mesajında şu ifadeleri kullandı; “Bu kutlu görevde yalnızca öğretmenlerimiz değil; okullarımızda hizmet veren idari personel, memurlar, teknisyenler, yardımcı hizmetli kadrolarında görev yapan tüm çalışanlarımız da büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. Her biri, eğitim camiamızın ayrılmaz ve değerli bir parçasıdır. Bizler, eğitimde fırsat eşitliğini, nitelikli öğretimi ve emek veren herkesin hakkının korunmasını savunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın daha iyi yarınlara hazırlanması için, tüm tarafların iş birliğiyle daha güçlü bir eğitim sistemi inşa etmek ortak hedefimizdir. Bu vesileyle; 2025 - 2026 eğitim ve öğretim yılının ülkemize, milletimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim çalışanlarına hayırlı olmasını temenni ediyor, sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir dönem diliyorum.”