İşte yurt dışına vizesiz gitmek isteyen vatandaşlar için o ülkeler…

AZERBAYCAN

Azerbaycan umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Vatandaşlarımız turistik amaçlı seyahatlerinde, doğrudan ülkemizden Azerbaycan'a seyahat etmek koşuluyla, kimlik kartlarıyla da giriş yapabilmektedirler.

Türkiye Azerbaycan uçak biletleri ne kadar?

Türkiye’den Bakü’ye yapılan direkt uçuşlarda bilet fiyatları dönemsel olarak değişiklik gösterir. Erken rezervasyon fırsatlarından yararlanarak Bakü seyahatinizi çok daha ekonomik bir hale getirebilirsiniz.

Azerbaycan’da Ne Yenir?

Azerbaycan mutfağı Türk mutfağını oldukça andıran lezzetlere sahiptir. Oldukça lezzetli hamur işlerinin yanı sıra çeşitli çorbalar ve tatlılar da Azerbaycan’daki yemek kültürünün önemli unsurları arasında bulunur. Düşbere adı verilen Azerbaycan mantısı, Qutab ismindeki Azerbaycan gözlemesi ve ülkemizde Hinkal olarak da bilinen Xingel (Gürcü mantısı) mutlaka tatmanız gereken lezzetlerden birkaçıdır.

Azerbaycan mutfağı da tıpkı Türkiye gibi kebap kültürünün hakim olduğu mutfaklar arasındadır. Ülkenin en meşhur kebabı ise Lüle kebabıdır. Eğer kebaptan hoşlanıyorsanız Azerbaycan’ın kendine has bu lezzetini mutlaka denemelisiniz.

Yoğurt ve çeşitli yeşillikler kullanılarak yapılan Dovğa çorbası, Azerbaycan kültürünün vazgeçilmez unsuru olan çayın eşlikçisi Mürebbe reçeli ve Düşeş ismi verilen armut gazozu da Azerbaycan’ın alternatif lezzetleri arasında yer alır.

GÜRCİSTAN

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Vatandaşlarımızın Gürcistan'a geçerli yeni tip kimlik kartları ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Gürcistan’da Ne, Nerede Yenir?

Karadeniz bölgesinde yer alan Gürcistan’ın geleneksel mutfağında damak tadınıza uygun yemekler bulabilirsiniz. Ağırlıklı olarak ceviz ve mısırın bulunduğu yemekleri lezzetli kılan ise tarıma elverişli topraklarında yetişen taze sebzeler ve gelişmiş hayvancılıktır. Gürcistan’ın bir diğer meşhur lezzeti ise peynirleridir. Gürcistan, yemeklerin dışında, ülkede yetişen yerel meyvelerden yapılan gazozları ile de ünlüdür.

Gürcistan’da Gezilecek Yerler

Türkler ve yabancı turistler tarafından rağbet gören Gürcistan’ın en çok ziyaret alan şehirlerinin başında Tiflis ve Batum bulunur. Avrupa’ya yakınlığı, cezbeden doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve misafirperverliği ile bilinen ülkenin gezilecek pek çok özel rotası vardır.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

Kuzey Kıbrıs’a Ne Zaman Gidilir?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tıpkı ülkemizin güneyindeki tatil yöreleri gibi Akdeniz iklimine sahiptir. Doğal olarak ülkede sıcaklıklar yıl boyu belirli bir seviyenin üzerinde seyreder. Kurak olarak değerlendirilebilecek bir iklime sahip olan ülkede en sıcak dönem temmuz ve ağustos aylarıdır. Bu aylarda 40 dereceye varan sıcaklıklar görülebilir. Kuzey Kıbrıs, kış aylarında ise daha ılıman hava koşullarına sahne olur. Ülkenin yıllık ortalama sıcaklığı 19 derecedir.

Kuzey Kıbrıs’ta Gezilecek Yerler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, oldukça küçük bir ülke olmasına rağmen gezilecek yerler anlamında ziyaretçilerine birçok seçenek sunar. Ülkenin en büyük iki şehri olan Lefkoşa ve Girne başta olmak üzere adanın birçok bölgesinde turistik anlamda cazibeye sahip yapılar ve mekanlar bulunur. Deniz tatili için de sıklıkla tercih edilen bir destinasyon olan KKTC, çok sayıda görülmeye değer plaja sahiptir.

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

Moldova’da Gezilecek Yerler

Moldova’da görülmesi gereken yerlerin birçoğu başkent Kişinev’de yer alır. Ülkenin tarih boyunca farklı medeniyetler veya devletlere ev sahipliği yapmış olması, tarihi ve kültürel miras bakımından çeşitlilik yaratan faktörlerden biridir. Başkentte çok sayıda kilise ve katedralin yanı sıra Moldova’nın doğal güzelliklerini sergileyen büyük parklar da bulunur.

UKRAYNA

Muma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Vatandaşlarımız geçerli biyometrik kimlik belgeleri (yeni tip kimlik kartı) ile Türkiye'den seyahat etmek şartıyla, Ukrayna'ya vizesiz olarak giriş yapabilmektedirler.

Ukrayna Gezilecek Yerler

Ukrayna’da gezilecek yerler denilince Kiev, Lviv, Uman, Odessa gibi şehirler öne çıkıyor. Ülkenin tarihi ve kültürü, ziyaretçileri birden fazla şehri keşfetmeye, dost canlısı Ukraynalılarla tanışmaya ve unutulmaz deneyimler yaşamaya ikna edecek.

Ukrayna’ya bir gezi, unutulmaz yerlerinden bazılarını ziyaret etmeden tamamlanmış sayılmaz. Böyle bir site, ziyaretçilerin keyifli bir yürüyüş yapmaya teşvik edildiği pitoresk Aşk Tüneli’dir. Ayrıca, batık Bakota köyü de kaçırılmaması gereken bir yer. Kış maceracıları için Slavske’nin kayak merkezleri mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerdendir. Son olarak ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan nefes kesen Pembe Göl de görülmeye değer bir diğer yer olup, misafirler sularına dalmayı bile deneyebilirler.

BOSNA HERSEK

Umuma mahsus pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

Bosna-Hersek’te Gezilecek Yerler

Bosna-Hersek’te turizm denildiğinde akla Saraybosna ve Mostar illeri gelmektedir. Tarihin ve doğanın iç içe olduğu bu kentlerde yaşanmışlıkların içine sürüklenirken Bosna-Hersek kültürüne de aşina olabilirsiniz.

Bosna-Hersek Gece Hayatı

Gündüz hareketli olan Bosna-Hersek sokakları geceleri de renkliliği ve hareketliliğini korur. Özellikle Saraybosna’da aradığınız eğlenceyi bulabileceğiniz birçok mekân bulunur. Barlar Sokağı’ndaki publarda tüm günün yorgunluğunu atabilirken, metropol kentlerde olan gece kulüplerini aratmayan mekânlarda ise sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenebilirsiniz.

SIRBİSTAN

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Sırbistan’da Ne, Nerede Yenir?

Osmanlı İmparatorluğu’na ev sahipliği yapmış olması sebebiyle Türk mutfağının etkisinin hissedildiği Sırp mutfağı genellikle et ağırlıklı yemeklerden oluşur. Çok uluslu yapısı ve tarih boyunca farklı devletlere ev sahipliği yapmış olması, bölgenin mutfağının da oldukça çeşitli olmasını sağlamıştır. Farklı kültürlerin etkisinde şekillenen Sırp mutfağı; baharatlı yemekleri ile de ön plana çıkar.

ANDORRA

90 gün vizesiz

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

ANTİGUA VE BARBUDA

180 gün vizesiz.