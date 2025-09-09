Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen yeni ücret, değiştirilirken, bu değişiklik yurt dışına çıkacak vatandaşlar arasında yoğun bir ilgi uyandırdı. Kararın yayımından sonraki 10 gün içinde yapılan çıkışlarda eski tutar geçerli olacak; bu süre zarfında seyahat edenler için ek bir maliyetten kaçınılacak. Seyahat öncesi bu güncel bilgilere ulaşmak, planlamaları kolaylaştıran kritik bir adım olarak öne çıkıyor

Yurt Dışı Çıkış Harcı Ne Kadar?

Yeni düzenlemeyle harcın yeni fiyatı belirlenirken, ödemeler artık dijital kanallar üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı bankaların internet şubeleri, ATM’ler ve PTT şubeleri gibi çeşitli seçeneklerle ödeme yapılabilir; havalimanlarındaki vezneler de son dakika işlemleri için alternatif sunuyor. Her seyahat için ayrı ödenmesi gereken bu harcın geçerlilik süresi ise çıkış anına özel olup, bir defaya mahsus kullanılabiliyor; bu detaylar, yurt dışı planlarını şekillendiren önemli bir unsur.

Yurt Dışına Çıkacaklar Dikkat!

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu sorusu, 9 Eylül 2025 itibarıyla seyahat planı yapanlar arasında gündemin üst sıralarında yer alıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan son kararla, daha önce 710 TL olan bu ücret 1000 TL’ye yükseltildi; bu artış, yurt dışına çıkacak milyonlarca vatandaşın bütçesini etkileyecek bir gelişme olarak dikkat çekiyor.