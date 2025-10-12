AB, Avrupa’da Schengen Bölgesi’ne giriş ve çıkışlarda uygulanmaya başlanacak Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi’ni (EES) resmen duyurdu.

Kayda Alınacak

AB’nin dış sınırlarındaki kontrollerin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı planlayan sistem, AB üyesi ülkelere kısa süreli seyahat eden, AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışlarını dijital kayda alacak.

Detaylı Bilgiler Alınacak

Dijital kayıtlarda pasaport bilgileriyle parmak izi ve yüz görüntüleri de yer alacak.

Hedef: Güvenliği Arttırmak

Schengen Bölgesi'nin “güvenliğini artırmayı” ve “düzensiz göçün” önlenmesine katkı sağlamayı hedefleyen yeni sistemde kişilerin izin verilen kalış sürelerine uyup uymadıklarına ilişkin gerçek zamanlı bilgi sunulacak.

Faaliyete Geçiyor

Kademeli uygulanacak sistem, ilk etapta belirli sınır geçiş noktalarında ve sınırlı işlevlerle kullanılacak.

Sistem, 10 Nisan 2026'dan itibaren 6 ay içinde tamamen faaliyete geçecek.

Her Ülkede Geçerli Değil

Sistem, yalnızca AB üyesi ülke veya İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre vatandaşı olmayan yolcular için geçerli olacak.