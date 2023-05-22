YD-ÜFE 2023 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,43, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,10 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 73,63 arttı

2023 yılı Nisan ayına ilişkin YD-ÜFE (Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi) rakamları TÜİK tarafından açıklandı. İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, YD-ÜFE 2023 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,43, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,10 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 73,63 artış kaydettiği belirtildi.

Açıklamada sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerinde madencilik ve taş Ocakçılığında yüzde 34,14, imalatta yüzde 40,21 artış şeklinde olduğu vurgulandı.

TÜİK, ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerinde; ara malında yüzde 38,34, dayanıklı tüketim malında yüzde 44,23, dayanıksız tüketim malında yüzde 40,77, enerjide yüzde 14,70, sermaye malında yüzde 44,90 artış olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimlerinde ise; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,20, imalatta yüzde 2,43 artış gözlemlendiği belirtildi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,04, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,15, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,48, enerjide yüzde 0,11, sermaye malında yüzde 3,84 artış yaşandı.

9 ALT SEKTÖR DÜŞÜK, 16 ALT SEKTÖR YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık YD-ÜFE rakamlarına göre, 9 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 14,70, metal cevherleri yüzde 17,72, ana metaller yüzde 28,20 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık içecekler yüzde 64,15, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 55,80, makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 53,24 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak göze çarptı.

TÜİK tarafından Aylık YD-ÜFE'ye göre ise 13 alt sektörün daha düşük, 12 alt sektörün de daha yüksek değişim gösterdiği açıklandı.

YD-ÜFE sektörlerinden basım ve kayıt hizmetleri yüzde 0,74, içecekler yüzde 0,72, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,05 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 4,14, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 4,11, makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 3,89 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. Haber Merkezi