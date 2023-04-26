Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına dair yurt dışında kontrol edilen girişim istatistiklerini paylaştı.

2021 yılına ait Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişim İstatistikleri'ne göre, Türkiye'de yerleşik girişimlerin yurt dışında kontrol ettiği girişimlerden elde ettiği ciro 2021 yılında 74 milyar 797 milyon dolar oldu.

Yurt dışında kontrol edilen girişim istatistiklerine göre, Türkiye'de yerleşik girişimlerin yurt dışında kontrol ettiği girişim sayısı 2020 yılında 2 336 ve 2021 yılında 2 373 oldu. Bu girişimler 2020 yılında 55 milyar 40 milyon dolar, 2021 yılında ise 74 milyar 797 milyon dolar ciro elde etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’ten yapılan açıklamada; “ Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişim İstatistikleri (OFATS), yurt dışında faaliyet gösteren ancak Türkiye'de yerleşik girişimlerin doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde olan girişimlere ait bilgileri içeren bir istatistiktir. Türkiye İstatistik Kurumu bu istatistiği, "Yabancı bağlı kuruluşların yapısı ve faaliyetleriyle ilgili topluluk istatistikleri" ne ilişkin 716/2007 sayılı Avrupa Konsey Yönetmeliğine uygun olarak tasarlanan ve uygulanan "Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişim İstatistikleri Araştırması" ile derlemektedir. Türkiye'de yerleşik girişimlerin yurt dışında kontrol ettiği girişimlerden elde ettiği ciro 2021 yılında 74 milyar 797 milyon dolar oldu. Yurt dışında kontrol edilen girişim istatistiklerine göre, Türkiye'de yerleşik girişimlerin yurt dışında kontrol ettiği girişim sayısı 2020 yılında 2 336 ve 2021 yılında 2 373 oldu. Bu girişimler 2020 yılında 55 milyar 40 milyon dolar, 2021 yılında ise 74 milyar 797 milyon dolar ciro elde etti.

YURT DIŞINDA KONTROL EDİLEN GİRİŞİMLERDE EN YÜKSEK CİRO TİCARET FAALİYETİNDE OLUŞTU

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 2021 yılında faaliyete göre oluşan ciro toplamında ilk sırada ticaret; sonra sırasıyla sanayi, inşaat ve hizmet faaliyetleri yer aldı. Yurt dışında ticaret faaliyeti gösteren girişimler toplam 34 milyar 646 milyon dolar ciro elde etti. Ciro toplamında ikinci sırada yer alan sanayi faaliyetinde 21 milyar 526 milyon dolar; üçüncü sırada yer alan inşaat faaliyetinde 9 milyar 807 milyon dolar ve son sıradaki hizmet faaliyetinde ise 8 milyar 818 milyon dolar ciro elde edildi. Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 790'ı hizmet, 788'i ticaret, 465'i sanayi ve 330'u ise inşaatta faaliyet gösterdi.

YURT DIŞINDA KONTROL EDİLEN GİRİŞİMLERİN EN ETKİN OLDUĞU COĞRAFYA AVRUPA OLDU

Avrupa (AB27+EFTA) ülkeleri 2021 yılında girişim sayısında yüzde 36,4, ciroda ise yüzde 30,1 pay aldı. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 20,6 pay ile girişim sayısında, yüzde 24,2 pay ile de ciroda ikinci sırada yer aldı. Yakın ve Ortadoğu ülkeleri cirodan aldığı yüzde 18,3 pay ile üçüncü sırada yer aldı. Girişim sayısında üçüncü sırayı payı yüzde 14,2 olan Diğer Asya ülkeleri aldı. Çalışanlar sayısında yüzde 29,1 ile en büyük paya sahip olan Diğer Avrupa ülkeleri, personel maliyetinde yüzde 27,9 ile ikinci sırada yer aldı. Personel maliyetinde en büyük payı yüzde 31,2 ile Avrupa ülkeleri aldı. Yurt dışında kontrol edilen girişim sayısının en çok olduğu ülke Almanya, en yüksek cironun elde edildiği ülke Birleşik Krallık oldu. Yurt dışında kontrol edilen girişim sayısının en yüksek olduğu ülke 2021 yılında 207 girişim ile Almanya oldu. Almanya'da kontrol edilen girişimlerin 2021 yılında elde ettiği ciro 2 milyar 534 milyon dolar iken bu girişimlerde çalışanlar sayısı 5 713 ve personel maliyeti 313 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık 2021 yılında 9 milyar 612 milyon dolar ile yurt dışı girişimlerden sağlanan cironun en yüksek olduğu ülke oldu. Birleşik Krallık'ta kontrol edilen girişimlerin sayısı 105 olup bu girişimlerde çalışanlar sayısı 10 108, personel maliyeti ise 570 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yurt dışında kontrol edilen girişim sayısı açısından 145 girişim ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ikinci olurken, 127 girişim ile Rusya Federasyonu üçüncü sırada yer aldı. Ciroda ise 7 milyar 312 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri ikinci, 4 milyar 617 milyon dolar ile Rusya Federasyonu üçüncü sırada yer aldı. Haber Merkezi