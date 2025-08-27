Türkiye’de online alışveriş alışkanlıklarını kökünden değiştiren Çin merkezli e-ticaret platformları Temu ve Shein, yerli üreticiyi korumak amacıyla hazırlanan yeni bir düzenlemenin fitilini ateşledi.

Hükümete yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre, yurt dışı alışverişlerde tüketicilere avantaj sağlayan 30 euroluk gümrük vergisi muafiyetinin tamamen kaldırılması için çalışmalar başladı.

Bu adım, milyonlarca tüketicinin alışveriş alışkanlıklarını doğrudan etkileyecek.

Yeni Sistem Nasıl İşleyecek?

Mevcut sistemde 30 euro altındaki siparişler için AB ülkelerinden %30, diğer ülkelerden ise %60 oranında sabit bir gümrük vergisi alınıyordu.

Yeni düzenleme hayata geçerse bu basit sistem tarihe karışacak.

Artık Yurt Dışından Alınan Her Ürün İçin

Ürünün türüne göre değişen oranlarda Gümrük Vergisi

%20 Katma Değer Vergisi (KDV)

Bazı ürünler için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

Gümrük Sunum Ücreti ve Damga Vergisi gibi ek masraflar ödenecek.

Bu durum, özellikle küçük ve uygun fiyatlı ürün alışverişlerinin maliyetini ciddi şekilde artıracak ve gümrük süreçlerini daha karmaşık hale getirecek.

Türkiye bu konuda yalnız değil. Avrupa Birliği (AB) de 150 euroluk gümrük muafiyetini 2028’e kadar kaldırmayı planlıyor.

Fransa ise süreci hızlandırmak için baskı yapıyor.

Avrupa’ya giren ve değeri 150 euronun altında olan paketlerin %91’inin Çin’den gelmesi, sorunun küresel boyutunu gözler önüne seriyor.