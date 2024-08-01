Yozgat İl Müftülüğü koordinesinde Merkez Spor Vadisi bölgesinde hayırsever vatandaşların destekleriyle yapımı başlayan caminin inşaat masrafları Mesude Yılmaz tarafından karşılanacak.

CAMİNİN İSMİ KAHYA KÖYLÜ NURİ YILMAZ CAMİ OLACAK

İl Müftüsü Ali Gülden, kendisini ziyaret eden hayırsever Mesude Yılmaz’a cami inşaatı hakkında bilgi vererek masrafların tamamını üstlendiği için teşekkür etti. Ayrıca Müftü Gülden, camiye hayırsever Mesude Yılmaz’ın merhum eşinin isminin verileceğini ve caminin isminin Kahya Köylü Nuri Yılmaz Cami olacağını ifade etti.

CAMİ İNŞAATINDA İNCELEME

Hayırsever Mesude Yılmaz ile cami inşaat alanına giden Gülden, inşaat alanını yerinde inceleyerek File Evleri Dînî Hizmetler Derneği yetkililerinden gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Hayırsever Mesude Yılmaz’a desteklerinden dolayı teşekkür edildi.