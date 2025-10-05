Amasya’da Tokat-Amasya kara yolunda meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere çarptı. Yürekleri ağza getiren kazada 1 kişi yaralandı.

A.T. idaresindeki 59 AKG 609 plakalı otomobil, Tokat-Amasya kara yolu Cezaevi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA