2 yaşındaki Cumali Çağlar, bir otomobilin çarpmasının ardından hayatını kaybetti. Acı olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşanan korkunç bir trafik kazasında, 2 yaşındaki Cumali Çağlar yaşamını yitirdi.

Olay, 19 Mayıs Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre S.K., idaresindeki 01 ADF 534 plakalı otomobille ara sokakta dönüş aldı. Bu esnada sokakta bekleyen 2 yaşındaki Cumali Çağlar, otomobilin altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, sürücüyü gözaltına aldı. Cumali'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.