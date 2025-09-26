9 Nisan 1994 tarihinde Denizli’de dünyaya geldi.

Yunus Paksoy, kariyeri boyunca Türkiye’nin dış politikası ve uluslararası ilişkiler üzerine önemli haberler yapmış bir isim.

Şu anda CNN Türk ve Hürriyet’in Washington temsilcisi olarak görev yapan Paksoy, profesyonel haber sunumları ve analizleriyle geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

Mesleği Ne?

Yunus Paksoy, Türk gazetecilik dünyasının saygın isimlerinden biridir.

Daha önce TRT World Almanya bünyesinde görev alan Paksoy, uluslararası gazetecilikte uzmanlaşmış ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gelişmeleri aktaran bir isim olarak tanındı.

Evli Mi?

Paksoy, Sara Firth ile evlidir. Sara Firth, uluslararası gazetecilik dünyasında tanınan bir isimdir. Çift, 30 Aralık 2023 tarihinde evlendi.