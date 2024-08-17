Türk sinemasının unutulmaz karakterlerinden biri olan Yumurcak, arkasındaki isim olan İlker İnanoğlu ile merak konusu olmaya devam ediyor. Yumurcak karakteriyle tanınan İnanoğlu'nun kimliği ve yaşını öğrenmek isteyenler için detaylı bilgiler...

YUMURCAK KİMDİR?

Yumurcak karakteriyle tanınan İlker İnanoğlu, Türk sinemasında önemli bir iz bırakmış bir isimdir. 20 Ağustos 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen İnanoğlu, ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ve oyuncu Filiz Akın'ın oğludur. Sinemaya ilk adımını, babasının yapımcılığını üstlendiği "Yumurcak" filminde atmış, çocuk yaşta büyük bir çıkış yakalamıştır.

İnanoğlu, konuşmaya ve yürümeye başladığında stüdyolarda yer almaya başlamış ve adını Yumurcak karakteri ile özdeşleştirmiştir. Türk sinemasında önemli bir dönüm noktası oluşturan İnanoğlu, Zeynep Değirmencioğlu ve Parla Şenol gibi isimlerin rol aldığı filmlerden farklı bir etki yaratmış, Türk sinemasına önemli bir erkek çocuk oyuncu kazandırmıştır.

YUMURCAK KAÇ YAŞINDA?

İlker İnanoğlu'nun doğum tarihi 20 Ağustos 1965'tir. 2024 yılı itibarıyla 58 yaşındadır.