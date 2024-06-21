İlçeye bağlı Burunkışla köyünde gerçekleştirilen hasat töreni büyük ilgi gördü. Törene Sarıkaya İlçe Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Kızıl, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Doğan, Burunkışla Muhtarı Dursel Merken ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Buğday henüz biçim zamanına gelmediği için hasat şenliği, erken arpa denilen altı sıralı arpa tarlasında yapıldı. Kaymakam Demir sahaya geldikten sonra erken hasat edilecek arpayı inceledi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Doğan’dan bilgi aldı. Hasadın iyi ve verimli olduğunu belirten Demir, daha sonra İlçe Müftüsü Zühdü Elveren’in hasadın verimli ve bereketli geçmesi için yaptığı duaya katıldı. Duanın ardından kurban kesildi ve biçerdöver hasat işlemine başladı.

Hasat işlemi sırasında Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör biçerdöver kullanarak hasat yaptılar. Kaymakam Demir’in biçerdöveri ustaca kullanması çiftçiler tarafından takdirle karşılandı.

Sarıkaya Tarım ve Orman İlçe Müdürü Süleyman Doğan, son yıllarda altı sıralı arpa ekiminin ilçede arttığını belirtti. Yüksek verim nedeniyle ekim oranının üçte ikiye çıktığını ve erken hasat edilebildiği için şenlikte bu tarlayı seçtiklerini söyledi. İlçede dört yüz bin dönüm buğday ve yüz bin dönüm arpa ekildiğini ifade eden Doğan, verimin normal olduğunu ancak yağmurların fazla olduğunu belirtti. Çiftçilerin bu yıl daha deneyimli olduklarını ve ekinlerine iki hatta üç defa pas ilacı attıklarını söyleyen Doğan, bu nedenle verimin kaliteli olacağını düşündüğünü belirtti.

Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, yaptığı açıklamada, “İlçemizde bir hasat şenliği gerçekleştirmek istedik. Kaymakamımızı ve misafirlerimizi davet ettik, kurbanımızı kestik. Biraz sonra da Burunkışla Çamlığı’nda muhtarımızın ikramı olan Arnavut böreklerinin tadına bakacağız. Bizleri kırmayıp buraya kadar gelen başta Kaymakamımız Ahmet Nuri Demir olmak üzere İlçe Jandarma Komutanımıza, İlçe Müftümüze ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü Süleyman Doğan Beyefendiye, davetli çiftçilerimize, jandarma personelimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.