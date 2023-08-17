Eskişehir’e bağlı Sarıcakaya ilçesi 49,5 derece ile Türkiye sıcaklık rekorunda birinci sırada yer aldı. İlçe sakinleri, yüksek sıcaklık altında zor anlar yaşarken, zararlı güneş ışınları üzüm salkımlarını da olumsuz etkiledi. Lezzetiyle adından söz ettiren Sarıcakaya üzümleri, güneş ışınlarına direkt olarak maruz kalınca kurudu.

Sarıcakaya’da çiftçilik yapan Mehmet Sevgi, yaprakların arasında kalan üzümlerin olgunlaştığını ama bu yıl çok az üzüm yetiştiğini söyledi. Türkiye’nin en sıcak yerinde 49,5 derecelik sıcaklık altında çeşitli bitkilerin zarar gördüğünü dile getiren Sevgi, “Uzun yıllardır böyle bir sıcaklık yoktu. Biz zaten çok zorlanıyoruz, ama bitkiler de etkileniyor. Çeşitli ürünlerimiz zarar gördü, üzüm de bunlardan bir tanesi” dedi. İHA