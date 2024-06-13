Ankara'dan 07.35'te hareket eden Yüksek Hızlı Tren (YHT), Sivas'a 10.13'te varması gerekirken 12.10'da Sivas'a ulaştı. Yolculuk sırasında istasyonlarda mola veren ve bazı duraklarda sinyalizasyon hatası nedeniyle beklediği iddia edilen YHT, 2 saat 38 dakikalık varış süresinin yaklaşık iki katı gecikme ile Sivas'a vardı.

YOLCULARIN TEPKİSİ

Yolcular, yaşanan bu gecikmeye büyük tepki gösterdi. Uzun süreli bekleyişin ve planlanan varış saatinin iki katına çıkan yolculuk süresinin, YHT'nin güvenilirliğine olan inancı zedelediğini belirten yolcular, yetkililerden açıklama beklediklerini ifade etti.

GECİKMENİN NEDENLERİ

Trenin gecikmesine neden olan faktörlerin başında sinyalizasyon hataları ve istasyonlardaki molalar yer aldı. YHT'nin Ankara-Sivas seferindeki bu gecikme, yüksek hızlı trenlerin sunduğu konfor ve hızın önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yolcular, yetkililerden daha güvenilir ve kesintisiz bir hizmet bekliyor.