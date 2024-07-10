Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Karaosmanoğlu köyü mevkiinde bulunan YHT şantiyesini yerinde inceleyen Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Proje Koordinatörü Kayser Şah Erdem ve müteahhitlerden çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.

İskurt, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, projelerin sorunsuz ve hızlı bir şekilde tamamlanması için tüm ekibin özveriyle çalıştığını vurguladı ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Ayrıca, projenin tamamlanmasıyla Yerköy ve Kayseri arasındaki ulaşımın önemli ölçüde kolaylaşacağını ve bu durumun ekonomik anlamda da bölgeye büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

Belediye Başkanı Fatih Arslan ise yaptığı açıklamada, projenin tamamlanmasının ardından Yerköy-Kayseri arasındaki ulaşımın büyük ölçüde kolaylaşacağını ve ekonomik anlamda da bölgeye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Bakan Yardımcısı İskurt'un incelemelerine Belediye Başkanı Arslan, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Genel Müdür Yardımcısı Enver Mamur, AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Selahattin Atalay, Belediye Meclis Üyeleri Ökkeş Arslan, Mustafa Öcek ve İl Genel Meclisi Üyesi Kenan Karakuş da eşlik etti.