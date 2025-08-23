Ankara’da metenol yüklü tanker ile tır kaza yaptı. Kaza nedeniyle E-89 Karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, Ankara - Bolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, metenol yüklü bir tanker ile tır kaza yaptı.

Tankerin dorsesindeki metenolün bir kısmı yol kenarındaki alana döküldü. Etrafdakilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekibinin çalışmasının ardından metenol yüklü tanker tahliye edildi.

Jandarma ekibi ise önlem almak için yolu geçici süreliğine trafiğe kapattı. Kazada metenolden etkilenen, ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan, yola dökülen metenolün üstü toprak ile kapatıldı.