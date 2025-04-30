Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından, Yenifakılı ilçesi sorumluluk sahasında “Yük Taşıyan Araçların Denetimi” kapsamında trafik denetimi gerçekleştirildi.

Trafik jandarmaları tarafından icra edilen devriye faaliyeti sırasında; araçların ağırlık (tonaj) kontrolü, şoförlerin izin verilen çalışma süreleri, arka tampon koruyucu demiri, K Yetki Belgesi, SRC 3-4-5 belgeleri, psikoteknik raporu, kantar fişleri, sevk irsaliyesi, hız takograf çıktıları ve gabari yüksekliği gibi unsurlar denetlendi.

Denetimlerde, sürücülere trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli uyarılarda bulunuldu. Kural ihlali tespit edilen iki araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim faaliyetlerinin aralıksız süreceğini bildirdi.