Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Yudum, 1978 doğumlu ve Erzincan kökenlidir. Müzikal bir aileden gelen Yudum'un dedesi ünlü halk ozanı Enver Tatar'dır. Babası Ardahanlı, annesi ise Erzincanlı olan sanatçı, 6 aylıkken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır.

Yudum, müzikle tanışma yaşını oldukça erken bir dönemde, sadece 6 yaşındayken bağlama çalarak başlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan sanatçı, 11 yaşında katıldığı İstanbul Gülhane'deki ses yarışmasında Altın Lale ödülünü kazanmıştır. İlk müzik adımını Nejat Alp'in "Nerdesin" adlı şarkısına düet yaparak atmıştır. Profesyonel müzik kariyerine 1998 yılında "Bir Yudum Sevgi" albümü ile başlamış ve bu albüm 350 bin satış rakamına ulaşmıştır. Ardından "Yaban Gülü", "Yollar Hasta Ben Yorgunum", "Türlü Türlü", "Haber Saldım", "Cumartesi" ve "Yetmedi" gibi başarılı albümlerle müzikseverlerin beğenisini kazanmıştır.

2001 yılında İstanbul Avcılar'da T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Yudum Müzik Merkezi'ni kuran Yudum, Küçükçekmece'de bir şube daha açmıştır. Ayrıca Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak müzik alanında akademik kariyer hedeflemektedir.

Özel hayatına gelince, Yudum'un eşi Erol Koral'dır. 2013 doğumlu Karen Asel isimli bir kızı vardır. Yudum, müziğe olan tutkusunu ve eğitimini birleştirerek hem sahnede hem de eğitim alanında başarılı bir kariyer sürdürmektedir.

Kanal D'nin popüler müzik programı "Şarkılar Bizi Söyler"in bugünkü konuğu olan Yudum'un, hem kariyeri hem de özel hayatı hakkında daha fazla bilgi almak için programı izlemeyi unutmayın.