Yurt Dernekleri Federasyonu (YUDEF) 1. Olağan Genel Kurulu Niğde ilinde gerçekleştirildi.

YUDEF 1. Olağan Genel Kurulu üye derneklerin katılımı ile yapıldı.

Konu ile ilgili Yozgat Yurt Ay Derneği yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Dernek Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan Çeliksoy; kurucusu ve üyesi olduğumuz; Yurt Dernekleri Federasyonu (YUDEF) 1. Olağan Genel Kuruluna katıldı. 29 Haziran 2024 tarihinde Niğde ilinde gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kuruluna Federasyon üye derneklerimiz, Yozgat, Kırşehir, Karaman, Niğde ve Aksaray illerimizin dernek başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen Genel Kurul sonrası yeni yönetim ve görev dağılımı yapılmıştır. Yozgat Yurt Ay Derneğimizi; Dernek Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan Çeliksoy, Genel Sekreterimiz Ahmet Tufan, Yılmaz Korkmaz ve Alim Ayhan temsil etmişlerdir. Gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurulumuz; Federasyonumuza, derneklerimize, üyelerimize ve tüm Yurt kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” denildi.

Yönetim kurulu ise şu şekilde aktarıldı:

Niğde Yurt Ay Derneği - Yunus AK görevi: Federasyon Başkanı.

Kırşehir Yurt Ay Derneği - Bayram Koç: Federasyon Genel Sekreteri.

Yozgat Yurt Ay Derneği - Hakan Çeliksoy: Federasyon Başkan Yardımcısı (Dernekler ve Aile Bakanlığından Sorumlu Başkan Yardımcısı).

Aksaray Yurt Ay Derneği - Fahri İnce: Federasyon Başkan Yardımcısı (Mali İşler Başkanı).

ÇESODER - Ali İmran Aksu: Federasyon Başkan Başkanı (Eğitim ve Sosyal İşler Başkanı)