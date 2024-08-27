Yücel Artantaş’ın kim olduğu, hayatı ve ölüm sebebi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Yücel Artantaş kimdir? Yücel Artantaş neden öldü? İşte detaylar…

YÜCEL ARTANTAŞ KİMDİR?

1952 doğumlu Yücel Artantaş, Iğdır'da doğup büyüdü ve hemşerilerine olan destek ve hizmetleriyle tanındı.

Yücel Artantaş, siyasi yaşamı boyunca Iğdır halkına büyük katkılarda bulundu. Milletvekili olduğu dönemde ve bürokrat olarak görev yaptığı yıllarda, her zaman destek oldu. Siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin kendisine başvuran herkesin yardımına koşan Artantaş, Iğdır ve çevresinde derin bir sevgi ve saygı kazandı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Artantaş, sendikacılık ve mali müşavirlik gibi önemli görevlerde bulunarak bürokrasi kariyerine adım attı.

Kent-Koop Murahhas Üyesi olarak başladığı kariyerini, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı ve SSK Yönetim Kurulu Üyeliği gibi önemli görevlerle sürdürdü. Son olarak Emek İnşaat ve İşletme Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapıyordu.

2002 yılında CHP'nin Iğdır 1. sıra adayı olarak TBMM’ye giren Artantaş, 22. Dönem milletvekili olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Yücel Artantaş’ın vefatı, başta Iğdır olmak üzere ülke genelinde büyük üzüntüyle karşılandı.

YÜCEL ARTANTAŞ NEDEN ÖLDÜ?

CHP'nin 22. Dönem Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düşerek bu sabah Ankara'da hayatını kaybetti.