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Geçmiş yıllarda seçmen göçünün öncelikli sebeplerinden biri olan 'Misafir seçmen' uygulamasına son veren YSK, bu konuda yeni düzenlemeler getirdi.

1 Ekim 2023 tarihine kadar adres değişikliği yapanlar, tayin ya da başka zorunlu nedenlerle yeni adreslerine seçmen kayıtlarını yaptırabilmek için 4-17 Ocak tarihleri arasında ilçe seçim kurullarına başvurabilecekler.

Ancak, önceki seçimlerde gündeme gelen 'muvafakatli adres değişikliği' için başvuruda bulunan seçmenler, YSK'nın yeni kararı çerçevesinde seçmen listelerine eklenmeyecekler. YSK'nın belirlediği tarih aralığı içinde farklı bir kişi tarafından beyan edilen adresin, birlikte oturma gerekçesiyle yeniden beyan edilmesi durumunda, bu beyanda bulunan seçmenlerin listelere eklenmeyeceği hükme bağlandı.

YSK'nın aldığı bu karar ile özellikle büyükşehirlerden akrabalarının yanında oy kullanmak isteyen 'misafir seçmenler' engellenmiş oldu. Yeni düzenlemeyle birlikte, adres değiştirenlerin seçmen olabilmesi için kendi adlarına kayıtlı su-elektrik faturası ya da tayin belgesi ile ilçe seçim kuruluna başvurmaları gerekecek. Bu değişiklikle birlikte, geçmişte sıkça görülen seçmen taşıma özellikle yerel seçimlerde yaşanan 'misafir seçmen' uygulamasına son verilmiş oldu.

YSK'nın ikinci önemli kararı ise Kamu Hakem Kurumu (KHK) ile ihraç edilenlerin belediye başkanlığı veya belediye meclis üyeliliği adaylıkları konusunda oldu. YSK, adaylık başvurularında KHK ile ihraç edilmiş olmama şartının aranacağına yönelik bir karar aldı. Ancak, mahkeme kararı ile memuriyete dönüşleri onaylanmış olan başvurular kabul edilecek. Henüz mahkeme süreçleri tamamlanmamış olanların adaylıkları ise kabul edilmeyecek. Bu kararla, 2019 seçimlerinde yaşanan sorunların tekrarlanmaması ve KHK ile ihraç edilmiş adayların seçimi kazanmalarına rağmen mazbatalarının verilmemesi durumu önlendi.