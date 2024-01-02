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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne girme yeterliliğine 36 siyasi partinin sahip olduğunu bildirdi.

YSK Başkanlığında, Kurul'un toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunan Yener, seçim takviminin 1 Ocak itibarıyla işlemeye başladığını, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında da seçimlere girme yeterliliğine sahip partilerin belirlendiğini ifade etti.

Alfabetik sırayla bu partiler şunlar:

"Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi."