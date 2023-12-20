Ankara, 19 Aralık 2023 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin önemli bir duyuru yaparak seçmen listelerinin asılma ve kaldırılma tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, seçmen listeleri 4 Ocak 2024 Perşembe günü saat 08.00'de askıya çıkarılacak ve 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00'de askıdan indirilecek.

YSK açıkladı Seçmen listelerinin askıya çıkma tarihleri belli oldu (3)

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4 - 17 OCAK ARASINDA ASKIDA KALACAK

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için güncelleme amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Adres Kayıt Sisteminden alınan Türkiye'de ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait 1 Ekim 2023 tarihindeki kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra askıya çıkarılan listeler olduğuna dikkat çekildi.

YSK açıkladı Seçmen listelerinin askıya çıkma tarihleri belli oldu (2)

Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 4 Ocak 2024 Perşembe günü saat 08.00'de askıya çıkarılacak ve 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00'de askıdan indirilmesine 19/12/2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Kaynak: Haber Merkezi