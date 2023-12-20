Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ankara, 19 Aralık 2023 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin önemli bir duyuru yaparak seçmen listelerinin asılma ve kaldırılma tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, seçmen listeleri 4 Ocak 2024 Perşembe günü saat 08.00'de askıya çıkarılacak ve 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00'de askıdan indirilecek.

4 - 17 OCAK ARASINDA ASKIDA KALACAK

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için güncelleme amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Adres Kayıt Sisteminden alınan Türkiye'de ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait 1 Ekim 2023 tarihindeki kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra askıya çıkarılan listeler olduğuna dikkat çekildi.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 4 Ocak 2024 Perşembe günü saat 08.00'de askıya çıkarılacak ve 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00'de askıdan indirilmesine 19/12/2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.