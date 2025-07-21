Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınına karşı söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Orman Genel Müdürü hemşehrimiz Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangına havadan ve karadan geniş kapsamlı bir müdahale yürütüldüğünü belirtti.

Yangınla mücadelede; 8 uçak, 13 helikopter, 100 arazöz, 3 iş makinesi ve 662 personelin görev yaptığı aktarıldı.

Karacabey, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, orman yangınlarına karşı duyarlılığın artırılması gerektiğini vurguladı.