Yerköy’de su kanalı projesi incelendi
Yerköy’de su kanalı projesi incelendi
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınına karşı söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Havadan Ve Karadan Müdahale

Orman Genel Müdürü hemşehrimiz Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangına havadan ve karadan geniş kapsamlı bir müdahale yürütüldüğünü belirtti.

Havadan Ve Karadan Müdahale1

Yangınla mücadelede; 8 uçak, 13 helikopter, 100 arazöz, 3 iş makinesi ve 662 personelin görev yaptığı aktarıldı.

Havadan Ve Karadan Müdahale2

Karacabey, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, orman yangınlarına karşı duyarlılığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi