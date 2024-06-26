2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Sarıkaya Roma Hamamı, diğer adıyla Kral Kızı Hamamı, Yozgat'ın Sarıkaya Kaplıcalar Mahallesi'nde yer alıyor. Tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan bu antik yapı, dünyanın en eski termal tedavi merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor ve mimari özellikleriyle dikkat çekiyor.

ANTİK DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE: BASİLİCA THERMA

Sarıkaya Roma Hamamı, antik dönemde "Aquae Sarvenae" ve "Basilica Therma" isimleriyle biliniyordu. Roma Dönemi'ne ait bu yapı, büyük kısmı yıkılmış olmasına rağmen, tonozlu arka mekâna geçiş sağlayan batı cephe duvarı hala ayakta. Bu duvar, 10 gözlü ve 2 katlı mermer, kemerli yapısıyla göz dolduruyor. Dünyada sadece iki örneği bulunan bu eşsiz hamam, mimari özelliğini koruyarak günümüze ulaşmayı başarmıştır.

İNGİLTERE'NİN BATH ŞEHRİ VE SARIKAYA

Dünyada benzeri sadece İngiltere'nin Bath şehrinde bulunan Sarıkaya Roma Hamamı, 50 derece sıcaklıktaki termal suyuyla sağlık ve şifa dağıtıyor. Termal tedavi merkezleri arasında bilimsel çevrelerce tanınan bu yapı, hem tarihi dokusu hem de termal suyun şifası ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

EFSANELERLE DOLU: KRAL KIZI HAMAMI

Sarıkaya Roma Hamamı, halk arasında "Kral Kızı Hamamı" olarak da bilinen etkileyici bir efsaneye sahip. Efsaneye göre, Kayseri'de yaşayan bir Roma kralının kızı amansız bir hastalığa yakalanır. Birçok hekime gitmesine rağmen iyileşemeyen kızın romatizma olduğu ve durumu giderek kötüleştiği anlaşılır. Son çare olarak kız, sıcak su kaynaklarının bulunduğu Sarıkaya'ya gönderilir.

Kız, sıcak su ve çamurlar sayesinde sağlığına kavuşur ve yürüyebilir hale gelir. Bu şifa kaynağına duyduğu minnetle kral, buraya mermer bir havuz yaptırır ve etrafını büyük taşlarla çevirir. Böylece yeni bir şehir kurulur ve bu şehir, "Öper" veya "Hoperi" olarak anılır. Ancak büyük bir depremle şehir yok olur ve geriye sadece hamam kalır.

Sarıkaya Kaplıcaları, bu etkileyici efsane ve tarihi zenginlikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bu eşsiz mekân, tarihi dokusu ve şifalı sularıyla Yozgat'ta sağlık arayanların uğrak noktası olmaya devam ediyor.