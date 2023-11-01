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Bu gizemli figür, bakkalların veresiye defterlerindeki borçları ödeyerek, binlerce insanın yüzünde gülümseme oluşturdu. Ancak Temmuz ayından itibaren sessizliğe bürünen hayırseveri vatandaşlar, yeniden görme umuduyla bekliyor.

Artan yaşam masrafları ve fiyat zamları, birçok kişi için maddi sıkıntıların artmasına neden olurken, bu gizemli hayırseverin yokluğu, bazı ailelerin zor zamanlar geçirmesine neden oluyor. Veresiye defterlerine borç yazdıran vatandaşlar, hayırseverin bir an önce tekrar ortaya çıkmasını dört gözle bekliyor.

ZİMEM DEFTERİ UYGULAMASI NEDİR?

Zimem Defteri veya günümüzdeki adıyla veresiye defteri, alınan malın satıcı tarafından not edilerek alıcının ilerideki borçlandırılmasını ifade eder. Osmanlı İmparatorluğu döneminde varlıklı kişiler, borçları ödeyerek zimem defterlerini satın alırlardı. Bu uygulamayı özel kılan noktalardan biri, sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği prensibine sadık kalmaktı. Yani, borçlu ile borcu ödeyen kişiler birbirlerini görmemeli veya bilmemeliydi. Bu dayanışma örneği genellikle Ramazan aylarında hayırseverlik ve yardımlaşmanın zarif bir şekilde sürdürüldüğü bir gelenektir.

Türkiye'nin gizemli hayırseverinin tekrar ortaya çıkması, birçok ailenin yükünü hafifletecek gibi görünüyor ve vatandaşlar, bu iyilikseverin geri dönüşünü büyük bir umutla bekliyor.