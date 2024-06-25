Eger/Macaristan'daki Kaptarko Doğa Koruma ve Kültürel Derneği'nin ev sahipliğinde yapılan bu değişim hareketliliğine Türkiye ve 6 Avrupa ülkesi Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, İspanya, Litvanya, Ukrayna katılım sağladı. 7 ülkenin ortaklığında yürütülen gençlik değişimi projesinde Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Eğitim ve Çevre Gönüllüleri Topluluğundan öğrenciler Beyza Nur Demir, Elif Gülşah Ertürk, Enes Kahraman ve Hasan Enes Ok temsil etti.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Doç. Dr. Murat Güney, etkinlikte doğa koruma, sürdürülebilir yaşam ve yenilenebilir enerjinin önemi konularında katılımcılara bilgi ve paylaşımlarda bulunulduğunu söyledi. Güney yaptığı açıklamada, “Bu değişim programı kapsamında, çevresel sorunlar hakkında kolektif bir anlayış geliştirmek ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak amacıyla yedi farklı ülkenin üyelerinin bir araya gelmesiyle zengin bir diyalog ortamı oluşturuldu. Bu proje sırasında kazanılan bilgilerden ilham alarak, gelecekte yapılacak bazı işbirlikçi projeler için planlar yapıldı. Ayrıca, katılımcı ülkeler kendi kültürlerini yansıtan çeşitli kültürel etkinlikler düzenledi. Bu etkinlikler arasında geleneksel danslar, müzik performansları ve yerel yemeklerin tanıtımı yer aldı. Katılımcılar, hem doğa ve çevre konularında bilgi edinirken hem de birbirlerinin kültürlerini tanıma fırsatı buldu. Bu etkileşimler, kültürler arasında anlayış ve dostluk bağlarını güçlendirdi” dedi.

Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı 3. sınıf öğrencisi Hasan Enes Ok ise, “Program kapsamında her ne kadar iç içe olsak ta ekstra olarak Macaristan’ın Eger ve Budapeşte bölgelerindeki Osmanlı’dan kalma eserleri görme ve bunları fotoğraflama imkanımız oldu. Bunlar gerçekten de bizim ecdadımızdan kalan güzel eserler. Bunları görmek ve o anları yaşamak bizim için güzel oldu.” dedi.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1. sınıf öğrencisi Beyza Nur Demir de, “Benim için daha iyi bir tecrübeydi, 19 yaşında ilk yurt dışı tecrübemi edindim. Bunun için mutluyum. Bu gezi hem kültürel hem de gezip görme açısından çok şey kazandırdı bana. Burada 7 farklı ülkenin yaşayış biçimlerini birbirimize empoze etmiş olduk hem de farklı kültürlerin kaynaşması oldu. Onlar bizim biz de onların bazı kültürlerini beğendik. Kültür ilerlemesi açısından bizim için çok önemliydi, güzel bir tecrübeydi” ifadelerine yer verdi.