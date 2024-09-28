Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Filistin’de soykırıma dönüşen zulmünün Lübnan’da devam ettiğini belirtti. 23 Eylül’den itibaren Lübnan’ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenleyen İsrail’in masum sivilleri katlettiğini vurgulayan Turan, yüz binlerce Lübnanlının da evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü vahşeti Lübnan’a taşıdığını aktaran Turan, “Bu insanlık dışı saldırılardan en çok çocuklar, kadınlar ve yaşlılar etkileniyor. Binlerce insan evinden ve yurdundan göç etmek zorunda kalıyor. Can güvenliği olmayan ve saldırılar nedeniyle zor durumda olan kardeşlerimize Türkiye Diyanet Vakfı olarak yardımları ulaştırmaya başladık. Bu zor günlerinde alicenap milletimizin destekleriyle Lübnanlı kardeşlerimizin yanında olacağız” dedi.

Lübnan devletinin İsrail’in yoğun saldırıları nedeniyle acil yardım çağrısında bulunduğunu hatırlatan Turan, “Lübnan’a saldırılardan 48 saat sonra ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 30 tonluk insani yardımı ulaştırdı. Şu anda bölgede olan görevlilerimiz yardım çalışmalarımızı yürütüyor. Yaraların sarılması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla zor durumda kalan kardeşlerimizin yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Kampanyaya destek olmak isteyen hayırseverler, “LÜBNAN” yazıp 5601’e SMS göndererek 25 lira destek verebilecekler. Ayrıca bagis.tdv.org adresinden, TDV mobil bağış uygulamasından veya müftülükler ile şubeler üzerinden istedikleri miktarda bağış yapabilecekler.