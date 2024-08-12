Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak atanan Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç, Vali Mehmet Ali Özkan’a veda ziyaretinde bulundu.

Vali Özkan, Genç'e bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

RİFAT GENÇ KİMDİR?

1982 yılında Kayseri'de doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Kayseri'de tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri (Harita) Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği bölümünde tamamladı.

2009-2010 yılları arasında Kayseri Kocasinan Belediyesi İmar Müdürlüğünde Harita Mühendisi olarak görev yaptı.

2010 yılında Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde Harita Mühendisi kadrosuna atandı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.