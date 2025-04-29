Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürü Abdülkadir Karakoç, Kadışehri Kaymakamı Neslihan Sönmezoğlu Koralp’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette ilçede yürütülen afet ve acil durumlara yönelik hazırlıklar, mevcut riskler ve iş birliğiyle yapılabilecek çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret sırasında AFAD’ın il genelindeki faaliyetleri hakkında bilgi veren Müdür Karakoç, özellikle depreme hazırlık, yangın ve sel gibi afet türlerine karşı yürütülen eğitim, tatbikat ve farkındalık çalışmalarını anlattı. Kadışehri’nde afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması amacıyla kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Kaymakam Neslihan Sönmezoğlu Koralp ise ilçede afet risklerinin en aza indirilmesi adına yapılan her türlü çalışmayı önemsediklerini belirterek, yerel yönetimler, eğitim kurumları ve gönüllü vatandaşlarla koordineli hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, AFAD ekiplerinin özverili çalışmalarını takdir ettiğini dile getirerek, ziyaretlerinden dolayı İl Müdürü Karakoç’a teşekkür etti. Alpaslan Demir