Açıklamada, kadın cinayetlerinin münferit değil, doğrudan siyasi tercihlerle bağlantılı olduğu vurgulanarak, "Kadın cinayetleri politiktir" ifadelerine yer verildi.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, şiddet ve cezasızlık kültürüne karşı kadınların yaşam mücadelesine destek vermek amacıyla bir araya gelen CHP’li kadınlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görevli kamu çalışanı Saliha Akkaş’ın, hakkında koruma kararı bulunmasına rağmen, boşanmak istediği erkek tarafından vahşice öldürülmesine tepki gösterdi.

“Artık Kadınların Çığlıkları Duvarlara Çarpıyor”

CHP’li kadınlar, yaptığı açıklamada, “Kadınlar öldürülürken susanlara, kadın cinayetlerini yok sayanlara karşı meydanlardayız” diyerek, yaşanan şiddet olaylarına karşı sessiz kalmayacaklarını dile getirdi. “Kadınların çığlıklarının, iktidarın sert ve kalın duvarlarına çarpıp geri döndüğü zamanlardayız” denilen açıklamada, iktidarın sessizliği eleştirildi.

“Saliha Akkaş Göz Göre Göre Katledildi”

Kadın Kolları’nın açıklamasında, TBMM çalışanı Saliha Akkaş’ın maruz kaldığı saldırıya özel bir vurgu yapıldı. Akkaş’ın, hakkında çıkarılmış koruma kararına rağmen bıçaklanarak öldürülmesi, “göz göre göre gelen bir cinayet” olarak nitelendirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Saliha, aldığı 40’tan fazla bıçak darbesine rağmen hayatta kalmak için saatlerce mücadele etti. Tıpkı çocuğunun gözleri önünde katledilen Meryem Çap gibi, tıpkı hayata tutunmak isterken öldürülen tüm kadınlar gibi... Direniyor kadınlar, yaşamak için direniyor!”

“Temmuz’da 31 Kadın Öldürüldü, 30 Kadın Şüpheli Şekilde Hayatını Kaybetti”

CHP’li kadınlar, sadece Temmuz 2025’te erkekler tarafından 31 kadının öldürüldüğünü, 30 kadının ise şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini belirtti. Bu durumun, kadınların yaşama hakkının sistematik şekilde tehdit altında olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.

“Kadın Cinayetleri Cezasızlığın ve Siyasi Tercihlerin Sonucudur”

Açıklamada, kadın cinayetlerinin yalnızca bireysel suçlar olarak değil, siyasi tercihler, uygulama eksiklikleri ve cezasızlık kültürünün bir sonucu olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı: “Kadın cinayetleri politiktir! Kadın cinayetleri, suskunluğun, cezasızlığın ve toplumda yaratılan eşitsizlik ikliminin ürünüdür. Bu düzen değişmeden kadınların can güvenliği sağlanamaz.”

“TBMM Kendi Personelini Bile Koruyamıyor”

Saliha Akkaş’ın TBMM çatısı altında görev yapmasına rağmen koruma altına alınamaması, açıklamada şu sözlerle eleştirildi: “TBMM, kendi çatısı altında görev yapan bir kamu çalışanını dahi koruyamıyorsa; kimi koruyacak? Hangi kadının yaşam hakkını savunacak? Bu cinayet, devletin en yüksek kurumlarından biri olan meclisin içinde bile kadınların güvende olmadığını gösteriyor.”

“6284 Uygulansın, İstanbul Sözleşmesi Geri Getirilsin”

Kadın Kolları, 6284 Sayılı Kanun’un tam anlamıyla uygulanmasını ve İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden dönülmesini talep ederek, bu adımların kadınların yaşam hakkı için hayati önemde olduğunun altını çizdi: “6284 sayılı yasa uygulansın diye mücadele edeceğiz! ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ demeye devam edeceğiz!”

“Kadınlar Bu Ülkede Devrim Yapacak”

Açıklamanın sonunda ise CHP’li kadınlar, kadınların kararlılıkla mücadele edeceğini belirterek, şu sözlerle kamuoyuna seslendi: “Kadınlar bu ülkede devrim yapacak! Özgür kadınların ülkesi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kurulacak! Saliha Akkaş için, yaşam hakkı elinden alınan tüm kadınlar için, adaletin suskunluğuna, erkek şiddetine, cezasızlığa, görmezden gelinen hayatlara karşı isyanımız var! Bu sessizliğe razı değiliz, bu düzeni kabul etmiyoruz. Hayatı savunmak için başkaldırıyoruz!”