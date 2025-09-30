Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis ve sağanak nedeniyle sürücüler, güçlükle ilerleyebiliyor.

Göğü tül perde gibi kaplayan ve adeta gri örtüye bürünen sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı geçişinde sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından mütemadiyen uyarılıyor.

Sis Farlarının Görevleri Nedir?

Sis farları, özellikle düşük görüş mesafesi koşullarında (sis, yoğun yağmur, kar veyahut toz fırtınası gibi) araç kullanırken güvenliği artırmak için tasarlanmış önemli bir aydınlatma ekipmanıdır. İşte sis farlarının önemine dair başat noktalar:

Görüşü İyileştirir: Sis farları, yoğun sis veya kötü hava koşullarında yol yüzeyini daha iyi aydınlatarak sürücünün yolu ve çevresini daha net görmesini sağlar. Genellikle kısa mesafeli ve geniş açılı bir ışık huzmesi sunar.

Güvenliği Artırır: Düşük görüş koşullarında diğer sürücülerin ve yayaların aracı fark etmesini kolaylaştırır. Bu, çarpışma riskini azaltır.

Yol İşaretlerini Vurgular: Sis farları, yol çizgilerini ve kenarlarını daha belirgin hale getirerek sürücünün yönünü kaybetmesini önler.