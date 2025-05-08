Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yozgat Şube Başkanı ve İl Müftüsü Ali Gülden, 2025 yılı Vekâletle Kurban Programı kapsamında, hem yurt içinde hem de yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını belirtti.

TDV’nin yarım asırdır milletin iyilik eli olarak görev yaptığını vurgulayan Gülden, bu yıl da kurban emanetlerini dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurlara ulaştıracaklarını ifade etti.

Gülden, “Kurban ibadeti, Hz. İbrahim’in sadakati ve Hz. İsmail’in teslimiyetini temsil eden önemli bir ibadettir. Bu yıl da milletimizin vekalet verdiği kurbanlar, adını dahi bilmediğimiz ülkelerde, hiç tanımadığımız kardeşlerimize bayram sevinci yaşatacak” dedi.

Gülden, bu yılki kurban kesim programına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “81 il ve 922 ilçe başta olmak üzere, Yaklaşık 80 ülkenin 365 bölgesinde kurban kesimlerinin yapılması planlanıyor. Ayrıca Filistin kurbanlarının Gazze’deki mazlumlar başta olmak üzere Filistin’e ulaştırılması hedefleniyor.”

Ali Gülden, geçen yıl TDV’ye emanet edilen 747 bin 52 hisse kurbanın, yurt içinde 81 ilde, yurt dışında ise 78 ülke ve 348 bölgede kesilerek, toplam 34 milyon 737 bin 918 ihtiyaç sahibine ulaştırıldığını belirtti.

Gülden, “Bu yıl da milletimizin bağışladığı kurbanlar, dini usullere uygun şekilde belirlenip kesilecek. TDV personeli, Diyanet görevlileri, gönüllüler ve uluslararası öğrencilerimizin nezaretinde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır” diye konuştu.

Gülden, 2025 yılı vekâletle kurban kesim bedelleri ile alakalı şunları söyledi: “Yurt İçi 13 bin 500 lira, Yurt Dışı 5 bin 450 lira.”

Kurban bağışlarının, özellikle deprem bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine de ulaştırılacağını belirten Gülden, bağış kanalları hakkında şu bilgileri verdi: www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden, TDV Mobil Bağış uygulamasından, İl ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri ve din görevlileri aracılığıyla, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar üzerinden bağış yapılabilecek. Ayrıca 0 312 416 90 00 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.”

Yurt dışında yaşayan vatandaşların, Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Ataşelikler, Koordinatörlükler ve ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri aracılığıyla vekâletlerini güvenle teslim edebileceklerini vurgulayan Gülden, “81 ilde şehir merkezlerinde kurulacak bin 3 TDV şubesi aracılığıyla vatandaşlarımız hem bağış yapabilecek hem de kurban çalışmaları hakkında detaylı bilgi alabilecekler” dedi.