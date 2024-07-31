Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Psikososyal Destek ekibi Hatay'da çeşitli eğitimler veriyor.

Düzenlenen eğitimlerde Sağlıklı Aile-Sağlıksız Aile konulu eğitimler veriliyor. Sivil Toplum Kuruluşu işbirliğiyle, Kadın Sanat Atölyesi çalışması yapıldı.

Konu ile alakalı açıklama yapan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, “Psikososyal Destek ekibi olarak Sağlıklı Aile-Sağlıksız Aile konulu eğitimler veriliyor. Sivil Toplum Kuruluşu işbirliğiyle, Kadın Sanat Atölyesi çalışması yapıldı. Stres Yönetimi eğitimleri veriliyor. Kadın Sağlığı konulu eğitimler veriliyor. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Farkındalık eğitimleri gerçekleştiriliyor. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) hizmetleri ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı yapılıyor. Psikososyal kelime anlamıyla birbirini sürekli etkileyen psikolojik ve sosyal etkilerin hareketli ilişkisi anlamına gelirken; afetlerde psikososyal destek; afet sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik uyumsuzlukların bozuklukların önlenmesi, aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin yeniden kurulması/geliştirilmesi, etkilenenlerin ‘normal’ yaşamlarına geri dönmesi sürecinde kendi kapasitelerini fark etmeleri ve güçlenmelerinin sağlanması, toplumda gelecekte ortaya çıkması muhtemel afet ve acil durumlarla başa çıkma/iyileşme/toparlanma becerilerinin artırılması ve yardım çalışanlarının desteklenmesini içeren ve afet döngüsünün her aşamasında yürütülen çok disiplinli hizmetler bütünü olarak ifade edilebilir” ifadelerini kullandı.