Yozgat’tan Iğdır’a nasıl gidilir?

Ülkemizin en doğusunda bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Iğdır 203.594 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en doğusunda yer alan en güzel ve en sevimli illerinden Iğdır mikro klima iklimi ile adeta Akdeniz havası yaşatan bu şehir.

Tarihi olarak birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Iğdır 24 Oğuz boyundan Oğuz Han'ın altı oğlundan Cengiz Alp’in evladı “Iğdır Beğ”dir. Iğdır ismi 'Iğdır Bey'den gelmektedir.

Peki, Yozgat’tan Iğdır’a nasıl gidilir?

Yozgat – Iğdır arası 956 km’dir.

D200/E88 üzerinden 11 saat 46 dakika gibi bir sürede varabilirsiniz.

Otobüs İle Yolculuk;

Yozgat – Iğdır arası otobüs yolcuğunda ise 14 saat 13 dakika gibi bir sürede ulaşım sağlayabilirsiniz.

Ortalama en ucuz otobüs fiyatı; 1 bin 900 TL

Hayırlı Yolculuklar dileriz.