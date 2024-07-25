TEMA Vakfı Yozgat Temsilcisi Abdullah Abdulkadir Karaduman, vakıf olarak çalışmaların 81 ilde, 1 milyonu aşkın gönüllünün desteğiyle devam ettiğini söyledi. Karaduman, Yozgatlı vatandaşlara TEMA Vakfına gönüllü olma çağrısında bulundu.

Doğal varlıkları korumak için daha yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var diyen Karaduman, “Yaparız, yeter ki gönüller bir olsun” dedi.

TEMA Vakfı gönüllü olmak için bilgiler verene Karaduman şunları söyledi: “Gelin siz de doğaya gönlünüzü verin, yaşanabilir bir gelecek için birlikte harekete geçelim. Gönüllü formumuzu online olarak doldurabilir ve kredi kartınız aracılığıyla gönüllülük bağışınızı anında gerçekleştirebilirsiniz. Gönüllü formumuzu bilgisayarınıza indirerek çıktısını alabilir, gönüllülük bağışınızı havale / EFT aracılığıyla aşağıda paylaştığımız banka hesaplarımıza gerçekleştirerek gönüllü formunuzu ve dekontunuzu e-posta olarak [email protected] adresine gönderebilirsiniz. 0-13 yaş aralığında iseniz 40 liradır. 14 yaşına geldiğinizde gönüllülük kaydınızı yenilemeniz gerekmektedir. 14-24 yaş aralığında iseniz 40 liradır. 25 yaşına geldiğinizde gönüllülük kaydınızı yenilemeniz gerekmektedir. 25 yaş ve üzeri iseniz 100 liradır. 25 yaş ve üzeri gönüllülük ömür boyudur. Gönüllülük kayıt işlemlerinizin tamamlanmasının ardından; gönüllü kartınızı basılı olarak tercih etmeniz durumunda rozetinizle birlikte 1 ay içerisinde belirttiğiniz adrese, elektronik kart olarak tercih etmeniz durumunda ise 3 iş günü içerisinde e-posta adresinize iletilecektir.”