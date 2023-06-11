Yozgat’ın Esenli köyünde bulunan ve bünyesinde birçok kuş türünü barındıran Gelingüllü Barajına, ilkbaharda gelen flamingo, pelikan ve karabatak gibi göçmen kuşları barajdan gitti.

Göçmen kuşların göç rotasında yer alan kentte, yüzlerce flamingo ve birçok pelikan, sulama amaçlı kullanılan Gelingüllü Barajını mesken tutmuştu.

İlkbahar aylarında Gelingüllü Barajı’na akın eden yüzlerce flamingo burada belirli bir süre konakladıktan sonra koloniler halinde göç yollarına devam ediyor.

Esenli köyü sakinlerinden Bünyamin Yılmaz da, “Buraya flamingo, karabatak, ördek, turna gelir. Vatandaşlar buraya fotoğraf çekmeye geliyorlar. Bu kuşlar yazın gelir kışın giderler, göçmen kuşlar bunlar, konaklayıp geri gidiyorlar” ifadelerine yer verdi. Yasin Nazım Kayhan