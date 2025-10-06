Yozgat Otogar mevkisinde toplanan vatandaşlar, ellerinde pankartlar ile Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yozgat’ta Gazze’de yaşanan zulmün yıl dönümünde, kadınların vicdanı ve duası ile sessiz bir haykırış için meydanlara çıkıldı.

Yozgatlı Anneler Gazze’yi Unutmadı

Yozgat, Gazze de uygulanan zulmü ve anneleri unutmadı. Düzenlenen etkinlikte Yozgat’tan Gazze’ye uzanan dostluk zinciri oluşturuldu. Saat 11.00’da başlayan etkinlikte Terminal Camii önünde toplanan kalabalık, Yozgat Cumhuriyet Meydanına doğru, Yozgat’tan Gazze’ye uzanan dostluk zincirini oluşturdu. Öğrenciler ve vatandaşların oluşturduğu dostluk zinciri Gazze’ye umut ışığı olurken, Gazze’de çocuklarını kaybeden anneler ise unutulmadı. Yürüyüşte vatandaşların açtığı pankartlar ise dikkat çekti. Çok sayıda siyasetçi ve iş insanı da bu dostluk zincirine katıldı.

Anneler Sessizliğe Ortak Oldu

AK Parti Yozgat Kadın Kolları el ele tutuşarak beyaz bir zincir oluşturdu. Topluluk, sessiz kalarak, protesto yapmayarak Filistin’deki zulme tepki gösterdi. Yozgatlı anneler de çocuklarını yanlarına alarak bu sessizliğe ortak oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan etkinlikte konuşan AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı Hatice Sarı Öcal, Gazzeli annelere ve Küresel Sumud Filosuna değindi.

“Yapılan Zulmü Dünya Seyretti”

Öcal, “Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail’in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu ’nu dünya öylece seyretti! Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı: Biz elimizden geleni yaptık, umarım Gazze’ye bir umut ışığı olabilmişizdir” ifadelerini kullandı.

Kadınlardan Gazze’ye Sesleniş

Öcal, konuşmasının devamında şunları söyledi; “Bugün kadınlar olarak Gazze’nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız. Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze’de evlatlarını kaybeden anne-babaların zinciridir. Öksüz-yetim bırakılan çocukların zinciridir ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir.”