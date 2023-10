Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasına Sivil Toplum Kuruluşları ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen basın açıklamasında konuşan Yozgat Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Kenan Şerefli, “Aynı anda Ankara’da büyük bir mitingle Siyonist katliamı lanetliyor, bütün Türkiye’den ses veriyoruz” dedi.

Kutlu direnişi selamlamak için Cumhuriyet Meydanı’nda toplandıklarını belirten Başkan Şerefli, “Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur diyerek siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak için buradayız” ifadelerini kullandı.

Şerefli, yapmış olduğu basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Kardeşlerim ikiyüzlü suskunluğa karşı insanlık onurunu haykırmak için buradayız. Ve dünyanın tüm iyi insanlarına ‘zulmün ateşi insanlığı kuşatıyor’ uyarısında bulunmak için buradayız. Sözün bittiği yerdeyiz. İkiyüzlülüklerin zulmü azdırdığı zamandayız. Soykırımcı Siyonistler Filistin’de katliam yaparken, susanların kıyameti zorladığı zamandayız. Evet, bugün Filistin’de mazlumların kanı üzerine kurulmuş bir rejim var. O şebekeye kimileri devlet diyor. Hayır, İsrail bir devlet değildir. İsrail, emperyalizm tarafından kurulmuş ve desteklenen bir terör örgütüdür. İsrail, bütün dünyaya kötülük yayan, soykırımcı bir organizasyondur.”

“REJİME KARŞI DİRENEN BİR AVUÇ İNSAN”

Bütün dünyanın onurunu tutmaya çalışan halkın katledildiğini belirten Şerefli, “İnsanlık nerede? Onur nerede? Bugün Filistin’de can pazarı kurulmuş. Gazze’de çocuklar, kadınlar, ihtiyarlar ölüyor! Gazze’de insanlık ölüyor! Kardeşlerim; kan üzerine yükselmiş batı medeniyeti katille aynı safta. Ey insanlık neredesin? Biz biliyoruz, Filistin’de kardeşlerimiz onurlarıyla şehit oluyor. Dünyanın kötülüğü ise geride kalanların yakasına yapışıyor. Şu vahşetin ortasında kan ve irinden beslenen siyonistlerin söylediklerine bakın, nasıl bir kötülükle karşı karşıya olduğumuzu daha iyi anlarsınız. İsrail savunma bakanı çıkıyor, Filistinliler hakkında, ‘onlar insan değil, hayvanlarla savaşıyoruz’ diyor. Kötülüğün simgesi Netanyahu ‘Gazze’yi dümdüz edeceğiz’ diyor. Sözde Sağlık Bakanı, ‘hastanelere başvuran Filistinlileri tedavi etmeyeceğiz’ diyor. Hatta ‘hastanede yatan Filistinliler infaz edilebilir’ diyerek kutsal bir mesleği terör aracına dönüştürüyor. Sözde Cumhurbaşkanları, ‘Elektrik, su, yiyecek verilmeyecek. Ulaştırmaya çalışan araçlar vurulacak’ derken, sözde bir milletvekili, ‘nükleer silah kullanmalıyız’ diyebiliyor. Her savaşın bir hukuku vardır. Bütün mahlukatta bir denge vardır. Fakat bu kandan, irinden beslenen örgüt, vahşetini sınırlayacak hiçbir değere, hukuka sahip değil. Bakın, insanlıktan çıkmış sözde savunma bakanları ne diyor. ‘Askerler her şeyi yapabilir. Yaptıkları hiçbir şey için sorumlu değiller, yargılanmayacaklar’ ABD’li bir senatör ise ‘Bu bir din savaşı. Her yeri bombalamalıyız’ diyerek kötülük rejimine dini bir kılıf geçiriyor. İsrail’e giden ABD Dışişleri Bakanı, ‘Ben buraya ABD dışişleri bakanı olarak değil bir Yahudi olarak geldim’ diyerek bu din savaşı sözüne de destek vermiş oluyor. Ve kendisi de bir katliam üzerine kurulmuş ABD ve İngiltere bu kanlı rejime destek olması için uçak gemileri gönderiyor. Fransa, Almanya başta olmak üzere AB başkentlerinden de soykırıma destek açıklamaları geliyor peş peşe. Kendisi de soykırımlar üzerine kurulmuş Fransa gibi bazı ülkeler Filistin’i destekleyen eylemleri bile yasakladılar. Bütün bu zeminde kim tanır uluslararası hukuku. Kim tanır insanı, insanlığı” dedi.

“DESTEK İÇİN GELMEDİĞİNİ HEPİMİZ BİLİYORUZ”

Dünyanın iyi insanlarına çağrıda bulunan Şerefli, “Bu zulüm bütün dünyayı saracak! O uçak gemilerinin bölgeye sadece İsrail’e destek için gelmediğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bütün hesaplar İsrail’in bölgesel planları ve güvenliği için. Güvenlik güçlerimizin Suriye’deki haklı operasyonlarından rahatsız olmaları da bundan. Emperyalistlere güçlü bir sesle altını çizerek ifade etmek isteriz ki; ‘Daha çok rahatsız olacaksınız!’, ‘Daha çok rahatsız olacaksınız!’ Kirli bir propaganda çarkı altında yaşıyoruz. Kitlesel ölümleri gerçekleştirenler suçsuz, kendini savunanlar suçlu. Kimse başını kuma gömmesin. Bir ekran görüntüsüne kapılıp, kendini kurtaracağını da zannetmesin. Sırtını emperyalistlere dayamış bir terör örgütü aralıksız yetmiş beş ile seksen yıldır Filistin topraklarında katliam yapıyor. Bu gerçekten kaçabilir miyiz? Katil belli iken kimse güce yaslanıp maktulü taşlamasın. Bu köhne dünya yıkılır! Ancak adaletle yoğrulmuş insanlık ayakta kalır. Bizim tarafımız belli: Biz postallarıyla adaleti ezenlerin değil, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Biz, Filistin’in haklı davasının yanındayız. Çünkü biz, insanız. Ve insanlık, adaleti tutup kaldıracak. Zalimden hesap soracak, onun için zulümden korkmayacağız. Onun için bir kere daha haykırıyoruz: İsrail soykırımcı bir terör örgütüdür. İsrail, kan ve irinden beslenen bu terör şebekesi ile elbette yerle yeksan olacak” şeklinde konuştu. (Alpaslan Demir)