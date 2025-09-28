Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ederken 28 Eylül tarihli rapor yayımlandı. Açıklanan programa göre bugün pek çok yolda ekiplerin yol bakım ve tamirat çalışmaları sürecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir İstikameti

Kara yollarında yaşanan yıpranmaları onarmak ve yeni yol yapım çalışmaları nedeniyle ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 28 Eylül tarihli çalışma programı yayımlandı.

Ekiplerin Çalışmaları Sürüyor!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe Kavşağı-Nurdağı kavşağı 0-1. kilometrelerindeki deprem hasarları onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Bağlıca-Eskişehir kavşakları Eskişehir istikametindeki üstyapı onarımı çalışması sebebiyle 7-10. kilometrelerinde Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.