Başvurular 14-18 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkşeker’in 100. yılını taçlandırarak, bu istihdam hamlesi ile hem üretim kapasitesini artıracaklarını hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Yumaklı, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkşeker'in 100. yılına yakışır şekilde 1.685 kişilik daimi işçi alımı ile üretim kapasitemizi daha da artırıyoruz. Türkşeker, Anadolu'nun bereketli topraklarına bereket katmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR 14 NİSAN’DA BAŞLADI

Türkşeker’in daimi işçi alımı için başvurular, 14 Nisan 2025 tarihinde başladı ve 18 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

Adaylar başvurularını, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden çevrimiçi olarak https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine girerek yapabilecekler.

Ayrıca, başvuru yapmak isteyenler İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerine şahsen başvuruda da bulunabilecek.

Başvuru süreçleri ve pozisyonlarla ilgili tüm detaylar, Türkşeker’in ve İŞKUR’un resmi internet sitelerinde yayımlandı. Bu ilanlar, adayların başvuruda bulunabilecekleri pozisyonlar, başvuru koşulları ve gerekli belgeler hakkında kapsamlı bilgi veriyor.

YOZGAT’A 129 KONTENJAN AYRILDI

Türkşeker'in ilan ettiği işçi alımının detaylarına göre, Yozgat’a 129 kişilik daimi işçi alımı yapılacak. Bu alımın Yozgat için önemli bir istihdam fırsatı sunduğu belirtiliyor. Türkşeker’in daimi işçi alımı için belirlediği diğer iller ve kontenjanlar ise şu şekilde sıralandı:

Ankara: 196 kişi

Ereğli: 158 kişi

Eskişehir: 148 kişi

Ilgın: 132 kişi

Burdur: 130 kişi

Yozgat: 129 kişi

Susurluk: 121 kişi

Kastamonu: 101 kişi

Malatya: 83 kişi

Erciş: 79 kişi

Ağrı: 73 kişi

Kars: 56 kişi

Elazığ: 45 kişi

Uşak: 115 kişi

Ayrıca, Türkşeker bazı teknik ve üretim birimlerinde de personel alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda Şeker Enstitüsü (20 kişi), Ankara Makine Fabrikası (16 kişi), Eskişehir Makine Fabrikası (31 kişi), Turhal Makine (11 kişi), Afyon İmalat (13 kişi) ve Elektrik Makine Aygıt Fabrikası (EMAF) (28 kişi) gibi farklı birimler için de kadro tahsis edilmiştir.

ALIM YAPILACAK ALANLAR VE POZİSYONLAR

Türkşeker, daimi işçi alımlarında teknik niteliklere sahip adayları tercih edecek. Alım yapılacak bazı pozisyonlar ise şu şekilde belirlenmiştir:

Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni

Elektrik Teknisyeni

Metal Teknolojisi Teknisyeni

Kimya Teknisyeni

Mekaniker (Buhar Kazanları) Teknisyeni

Bilgisayarlı Makine Teknisyeni

İnşaat Teknisyeni

İş Makineleri Operatörü

Tır Şoförü

Adayların başvurduğu pozisyonlara göre, her bir pozisyon için özel nitelikler, teknik yeterlilikler ve başvuru şartları Türkşeker ve İŞKUR’un internet sitelerinde yayımlandı. Bu şartlar, adayların hangi niteliklere sahip olmaları gerektiğini ve başvuru için gerekli belgeleri de içermektedir.

BAŞVURU SÜRECİ VE DETAYLI BİLGİ

Başvuru yapacak adayların, Türkşeker’in resmi internet sitesi www.turkseker.gov.tr üzerinde yayımlanan duyuruları dikkatle incelemeleri gerekiyor. Bu duyurularda, başvuru süreci, gereken belgeler, mezuniyet koşulları ve teknik yeterlilikler detaylı şekilde açıklanmış durumda. Adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra, Türkşeker’in fabrikalarında daimi statüde istihdam edilecek.

Başvuru sürecinin son günü olan 18 Nisan 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamlaması gereken adaylar için Türkşeker, bu alımlarla istihdam yaratmayı ve üretim gücünü artırmayı hedefliyor. Bu adım, Türkşeker’in 100. yılına yakışır bir şekilde hem sektörün büyümesine katkı sağlamayı hem de yerel ekonomilere destek olmayı amaçlıyor.