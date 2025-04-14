Başvurular 14-18 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkşeker’in 100. yılını taçlandırarak, bu istihdam hamlesi ile hem üretim kapasitesini artıracaklarını hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını vurguladı.
Yumaklı, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkşeker'in 100. yılına yakışır şekilde 1.685 kişilik daimi işçi alımı ile üretim kapasitemizi daha da artırıyoruz. Türkşeker, Anadolu'nun bereketli topraklarına bereket katmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
BAŞVURULAR 14 NİSAN’DA BAŞLADI
Türkşeker’in daimi işçi alımı için başvurular, 14 Nisan 2025 tarihinde başladı ve 18 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.
Adaylar başvurularını, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden çevrimiçi olarak https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine girerek yapabilecekler.
Ayrıca, başvuru yapmak isteyenler İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerine şahsen başvuruda da bulunabilecek.
Başvuru süreçleri ve pozisyonlarla ilgili tüm detaylar, Türkşeker’in ve İŞKUR’un resmi internet sitelerinde yayımlandı. Bu ilanlar, adayların başvuruda bulunabilecekleri pozisyonlar, başvuru koşulları ve gerekli belgeler hakkında kapsamlı bilgi veriyor.
YOZGAT’A 129 KONTENJAN AYRILDI
Türkşeker'in ilan ettiği işçi alımının detaylarına göre, Yozgat’a 129 kişilik daimi işçi alımı yapılacak. Bu alımın Yozgat için önemli bir istihdam fırsatı sunduğu belirtiliyor. Türkşeker’in daimi işçi alımı için belirlediği diğer iller ve kontenjanlar ise şu şekilde sıralandı:
Ankara: 196 kişi
Ereğli: 158 kişi
Eskişehir: 148 kişi
Ilgın: 132 kişi
Burdur: 130 kişi
Yozgat: 129 kişi
Susurluk: 121 kişi
Kastamonu: 101 kişi
Malatya: 83 kişi
Erciş: 79 kişi
Ağrı: 73 kişi
Kars: 56 kişi
Elazığ: 45 kişi
Uşak: 115 kişi
Ayrıca, Türkşeker bazı teknik ve üretim birimlerinde de personel alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda Şeker Enstitüsü (20 kişi), Ankara Makine Fabrikası (16 kişi), Eskişehir Makine Fabrikası (31 kişi), Turhal Makine (11 kişi), Afyon İmalat (13 kişi) ve Elektrik Makine Aygıt Fabrikası (EMAF) (28 kişi) gibi farklı birimler için de kadro tahsis edilmiştir.
ALIM YAPILACAK ALANLAR VE POZİSYONLAR
Türkşeker, daimi işçi alımlarında teknik niteliklere sahip adayları tercih edecek. Alım yapılacak bazı pozisyonlar ise şu şekilde belirlenmiştir:
Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni
Elektrik Teknisyeni
Metal Teknolojisi Teknisyeni
Kimya Teknisyeni
Mekaniker (Buhar Kazanları) Teknisyeni
Bilgisayarlı Makine Teknisyeni
İnşaat Teknisyeni
İş Makineleri Operatörü
Tır Şoförü
Adayların başvurduğu pozisyonlara göre, her bir pozisyon için özel nitelikler, teknik yeterlilikler ve başvuru şartları Türkşeker ve İŞKUR’un internet sitelerinde yayımlandı. Bu şartlar, adayların hangi niteliklere sahip olmaları gerektiğini ve başvuru için gerekli belgeleri de içermektedir.
BAŞVURU SÜRECİ VE DETAYLI BİLGİ
Başvuru yapacak adayların, Türkşeker’in resmi internet sitesi www.turkseker.gov.tr üzerinde yayımlanan duyuruları dikkatle incelemeleri gerekiyor. Bu duyurularda, başvuru süreci, gereken belgeler, mezuniyet koşulları ve teknik yeterlilikler detaylı şekilde açıklanmış durumda. Adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra, Türkşeker’in fabrikalarında daimi statüde istihdam edilecek.
Başvuru sürecinin son günü olan 18 Nisan 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamlaması gereken adaylar için Türkşeker, bu alımlarla istihdam yaratmayı ve üretim gücünü artırmayı hedefliyor. Bu adım, Türkşeker’in 100. yılına yakışır bir şekilde hem sektörün büyümesine katkı sağlamayı hem de yerel ekonomilere destek olmayı amaçlıyor.