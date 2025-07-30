Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, Bursa’da çıkan orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin görevlendirilmesi, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın talimatıyla gerçekleştirildi.

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz yeşil vatanı korumak için Bursa’da. Yangının çıktığı bölgelerde görev alan personelimiz, ilgili kurumlarla koordineli şekilde söndürme çalışmalarına destek veriyor” dedi.

Nazif Yılmaz, yangınla mücadele sürecinde görev alan tüm personele kolaylıklar dileyerek, “Yeşil vatan için gösterilen bu fedakârlık her türlü takdiri hak ediyor. Dualarımız Bursa’daki vatandaşlarımızla ve yangınla mücadele eden kahramanlarımızla” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye destek sağlayan tüm kurumlara teşekkür ederek, vatandaşları da duyarlı olmaya çağırdı.

Yılmaz, “Bölgeye gönderilen ekipler arasında iş makineleri operatörleri, teknik personel ve lojistik destek sağlayan birimler bulunuyor. Yangınla mücadelede gece gündüz demeden çalışan ekiplere, yerel halk ve orman teşkilatı da destek veriyor” dedi.