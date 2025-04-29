AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir ve beraberindeki heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve önceki dönem Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a iade-i ziyarette bulundu.

Meclis’te gerçekleşen ziyarete İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yaşar, İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İbrahim Çelik ve il başkan yardımcıları katıldı.

Ziyarette, Yozgat ve Türkiye genelinde yürütülen çalışmalar ile gündeme ilişkin konular değerlendirildi.

Heyet, TBMM Başkanvekili Bozdağ’a destekleri ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir yaptığı açıklamada, “Yozgat’ımız ve ülkemiz adına yürütülen çalışmaları değerlendirme fırsatı bulduk. Sayın Bozdağ’a kıymetli destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.